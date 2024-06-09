Пенсионный коллапс: украинцы бегут из страны и гибнут, пенсионеры остаются в нищающей опустевшей стране

Правительство Украины не сможет выплачивать своим пожилым гражданам адекватные пенсии в обозримом будущем из-за затяжного демографического кризиса, заявила Дария Марчак, заместитель главы Министерства социальной политики Украины.
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