Экопарк в Юнтолово решили достроить: за проект заплатят почти 40 млн

В Приморском районе Петербурга в буферной зоне Юнтоловского заказника все же появится экопарк. Власти города объявили конкурс на разработку проекта благоустройства и готовы заплатить за работы 39,8 млн рублей.
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