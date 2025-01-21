Профильные комитеты сената США одобрили кандидатуры на посты глав МО и ЦРУ

Профильные комитеты конгресса США по разведке и вооруженным силам проголосовали в понедельник, 20 января, за выдвинутые президентом Дональдом Трампом кандидатуры Пита Хегсета на должность руководителя Пентагона, а также Джона Рэтклиффа — на пост главы ЦРУ.
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