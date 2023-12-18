Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украина готовится принять неизбежное и войти в Россию

Украина готовится принять неизбежное и войти в Россию

Юрий Кот   Сегодня встретил в сетях такую занимательную статью от журнала The Spectator "Никто больше не хочет говорить об Украине", Спасибо Володе Корнилову за перевод Британско-американская колумнистка Лайонелл Шрайвер пишет: Как и многие из вас, в те первые месяцы я читала об Украине каждый день.

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