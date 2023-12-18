Украина готовится принять неизбежное и войти в Россию

Юрий Кот Сегодня встретил в сетях такую занимательную статью от журнала The Spectator "Никто больше не хочет говорить об Украине", Спасибо Володе Корнилову за перевод Британско-американская колумнистка Лайонелл Шрайвер пишет: Как и многие из вас, в те первые месяцы я читала об Украине каждый день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии