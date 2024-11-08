Time рассказал, в каком шаге Трампа по Украине «заинтересованы русские»

Если избранный на второй президентский срок Дональд Трамп решит, что хочет заключить сделку с Владимиром Путиным по Украине, «русские будут заинтересованы», заявил журналу Time бывший высокопоставленный чиновник США, который поддерживает контакты на высоком уровне как в Вашингтоне, так и в Москве.