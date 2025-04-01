За март пожарные в Ленинградской области более 60 раз выезжали тушить горящую траву

За ее поджог предусмотрены штрафы Менее чем за месяц, начиная с 9 марта, подразделения ГКУ «Леноблпожспас» более 60 раз отправлялись тушить подпаленную траву, причем иногда и в городах с плотной многоэтажной застройкой, передает «ЛенТВ24».