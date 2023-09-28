В Третьяковке открылась выставка организатора Биеннале современного искусства в Антарктиде Александра Пономарева

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась выставка современного российского художника, организатора первой Биеннале современного искусства в Антарктиде Александра Пономарева «Я безумен только в норд-норд-вест».
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