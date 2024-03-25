ИИ поможет сократить выбросы углекислого газа

Генеральный директор Apple Inc. Тим Кук в ходе своего выступления на Форуме развития Китая заявил, что искусственный интеллект является важным инструментом, помогающим предприятиям сократить выбросы углекислого газа, передает издание Fortune.
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