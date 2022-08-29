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В Иванове в преддверии нового учебного года полицейские оказали помощь семье, прибывшей из Донецкой Народной Республики

В преддверии нового учебного года сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Октябрьскому району города Иваново оказали материальную помощь семье, которая прибыла на территорию региона из Донецкой Народной Республики.

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