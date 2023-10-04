Собянин: Более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве

Производители приглашены на Московскую неделю интерьера и дизайна Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о проведении III Московской недели интерьера и дизайна, которая состоится в Москве с 28 по 31 октября в Центральном выставочном зале «Манеж».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии