Томенко рассказал, как на Алтае реализуется 30 инвестпроектов на 100 млрд рублей

Губернатор Алтайского края отметил, что по основным направлениям идет значительный прирост производства Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в интервью "Комсомольской правде", как в регионе реализуется несколько крупных инвестпроектов и по каким видам продовольственных товаров ожидается дальнейший рост объемов производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии