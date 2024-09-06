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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Томенко рассказал, как на Алтае реализуется 30 инвестпроектов на 100 млрд рублей

Томенко рассказал, как на Алтае реализуется 30 инвестпроектов на 100 млрд рублей

Губернатор Алтайского края отметил, что по основным направлениям идет значительный прирост производства Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в интервью "Комсомольской правде", как в регионе реализуется несколько крупных инвестпроектов и по каким видам продовольственных товаров ожидается дальнейший рост объемов производства.

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