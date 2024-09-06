Томенко рассказал, как на Алтае реализуется 30 инвестпроектов на 100 млрд рублей

Губернатор Алтайского края отметил, что по основным направлениям идет значительный прирост производства Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в интервью "Комсомольской правде", как в регионе реализуется несколько крупных инвестпроектов и по каким видам продовольственных товаров ожидается дальнейший рост объемов производства.