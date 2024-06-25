Видео: в Петербурге проходит астрономическое лето

Продолжительность светового дня – почти 19 часов Несколько дней назад в Петербурге наступило астрономическое лето: солнцестояние приносит самые длинные дни и самые короткие ночи, сообщили сегодня в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина.