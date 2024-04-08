Путин заслушал доклады главы МЧС и губернаторов по ситуации с паводками

Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, а также губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и мерах, предпринимаемых в рамках ликвидации последствий стихийных бедствий.
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