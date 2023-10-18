Медведев: любые переговоры на Ближнем Востоке при участии США заведомо обречены

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что любой переговорный процесс на Ближнем Востоке при участии Вашингтона всегда вырождается в фикцию и заведомо обречен.
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