Паэлья с колбасой

Одна из вариаций традиционного испанского блюда из риса и морепродуктов. Ингредиенты Оливковое масло 60 мл лук 2 шт болгарский перец 2 шт чеснок 4-5 зубчиков рис басмати 400 г куриный бульон 1,3 л шафран 1 щепотка красный перец по вкусу соль 1 ч.
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