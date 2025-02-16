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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Профсоюз теннисистов раскритиковал WADA из-за решения по делу Синнера

Профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA), созданный Новаком Джоковичем, обвинил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в двойных стандартах после оглашения решения по допинг‑делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

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