Руанда: как страна превратилась из символа трагедии в эталон чистоты и охраны природы

Сложно представить, что государство, пережившее в 1994 году один из самых жестоких эпизодов в истории человечества, спустя всего три десятилетия станет примером для подражания в вопросах экологии, безопасности и бережного отношения к дикой природе.
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