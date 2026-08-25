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Энциклопедия географа

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Руанда: как страна превратилась из символа трагедии в эталон чистоты и охраны природы

Руанда: как страна превратилась из символа трагедии в эталон чистоты и охраны природы

Сложно представить, что государство, пережившее в 1994 году один из самых жестоких эпизодов в истории человечества, спустя всего три десятилетия станет примером для подражания в вопросах экологии, безопасности и бережного отношения к дикой природе.

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