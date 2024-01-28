Норильский Заполярный театр драмы представит премьеру спектакля «Долгая счастливая жизнь»

10 февраля на сцене Норильского Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского состоится премьера спектакля «Долгая счастливая жизнь», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя литературно-драматической части театра Ладу Шебеко.
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