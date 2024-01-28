Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Придурки! Никита- пусть это будет самое твое большое недоразумение в жизни. Играй, твори,радуйся каждому дню, люби! Ч...Актер Никита Коло...
  • Геннадий Бережнов
    Ползать нужно было быстрее, а так финиш не удался!Лолита не выступи...
  • виктор комягин
    ничего нового от этого гавна не ждем🤮🤮🤮🤮🤮Панин* нарядился ...

Норильский Заполярный театр драмы представит премьеру спектакля «Долгая счастливая жизнь»

Норильский Заполярный театр драмы представит премьеру спектакля «Долгая счастливая жизнь»

10 февраля на сцене Норильского Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского состоится премьера спектакля «Долгая счастливая жизнь», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя литературно-драматической части театра Ладу Шебеко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх