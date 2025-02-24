Врач-диетолог назвала безопасную порцию блинов за один приём пищи

Понедельник, 24 февраля. «Крым 24».Блины являются достаточно калорийным блюдом, поэтому для того, чтобы предотвратить набор лишнего веса и не навредить своему организму, не следует съедать за раз больше двух-трёх блинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии