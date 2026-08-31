1 сентября на некоторые заправки Крыма бензин АИ-95 поступит в большем объеме

Ваш браузер не поддерживает видео. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов. Цена на стелах АЗС по всему Крыму составит не выше 100 рублей за литр.
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