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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Китае опять добывают криптовалюту, но на цены видеокарт это не повлияет Мн...

В Китае опять добывают криптовалюту, но на цены видеокарт это не повлияет Мн...

В Китае опять добывают криптовалюту, но на цены видеокарт это не повлияетМногие пользователи уверены в том, что на текущий момент добыча криптовалюты на базе видеокарты официально закончена, так что спроса на графические ускорители в данном направлении больше нет.

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