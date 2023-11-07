В Китае опять добывают криптовалюту, но на цены видеокарт это не повлияет Мн...

В Китае опять добывают криптовалюту, но на цены видеокарт это не повлияетМногие пользователи уверены в том, что на текущий момент добыча криптовалюты на базе видеокарты официально закончена, так что спроса на графические ускорители в данном направлении больше нет.
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