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«Больше не фантазия»: Орбан заявил, что Европа находится на границе войны и мира

«Больше не фантазия»: Орбан заявил, что Европа находится на границе войны и мира

Европа сегодня балансирует на границе войны и мира, играя с огнем. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя в эфире радио Kossuth недавнее высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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Комментарии
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Владимир Бурмистров
Как сказал наш Президент, если драка неизбежна, надо бить первым. Но не так слабо, без нежности и уговоров, что нас там встретят с цветами, как 24.02.2022.
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17 час.

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