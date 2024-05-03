«Больше не фантазия»: Орбан заявил, что Европа находится на границе войны и мира

Европа сегодня балансирует на границе войны и мира, играя с огнем. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя в эфире радио Kossuth недавнее высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии