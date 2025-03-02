«Нельзя доверять их страшному упадку»: что Парацельс предсказал России

«Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее название этого народа – Московия», – с этих слов начинается пророчество, автором которого считается знаменитый учёный и алхимик Ауреол Теофраст Бомбаст Парацельс.
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