ИИ способен выполнять даже неадекватные желания, хотя сам не одобряет это.В рамках исследования, проведённого компанией Anthropic и исследовательской организацией Redwood Research, была изучена способность искусственного интеллекта (ИИ) к имитации контроля со стороны разработчиков и соответствию их ценностям.
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