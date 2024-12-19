ИИ способен выполнять даже неадекватные желания, хотя сам не одобряет это.В рамках исследования, проведённого компанией Anthropic и исследовательской организацией Redwood Research, была изучена способность искусственного интеллекта (ИИ) к имитации контроля со стороны разработчиков и соответствию их ценностям.