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Царьград

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Искусственный интеллект признался, что может притворяться для получения похвалы

Искусственный интеллект признался, что может притворяться для получения похвалы

ИИ способен выполнять даже неадекватные желания, хотя сам не одобряет это.В рамках исследования, проведённого компанией Anthropic и исследовательской организацией Redwood Research, была изучена способность искусственного интеллекта (ИИ) к имитации контроля со стороны разработчиков и соответствию их ценностям.

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