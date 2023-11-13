Захарова в шуточной форме описала попытки Зеленского созвониться с Трампом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в Telegram-канале шуточный пост о возможном телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии