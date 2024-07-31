Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Серов
    Первый тут должен быть Шойгу. Не верю , что без его участия все это происходило. Его привлекать надо , а не в Совбез ...СВО стала лучшим ...
  • Александр
    Интересно: коррупция для мирного времени - нормально. Ну, не главное (?!). Мы что, поэтому что ли за мир? Если это со...СВО стала лучшим ...
  • Алексей Горшков
    Мы всё-таки неисправимы! Ушёл товарищ с должности - значит и он плохой, и его окружение! А мало ли ХОРОШЕГО он до сво...СВО стала лучшим ...

Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете» На первом допросе обвиняемый в теракте в Москве против российского офицера Евгений Серебряков показал, что сам «инициативно» вышел на представителей СБУ через паблики в социальных сетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх