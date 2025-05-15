СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Северной Осетии

На стрелявшего из автомата в Северной Осетии завели уголовное дело. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по РСО-Алания.
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