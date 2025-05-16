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Московская компания оптимизировала процесс производства бытовой химии благодаря нацпроекту

Московская компания оптимизировала процесс производства бытовой химии благодаря нацпроекту

Компания АО «106 ЭОМЗ», производитель точной механики и оптических приборов, с помощью инструментов нацпроекта «Производительность труда» оптимизировала одно из направлений деятельности — выпуск бытовой химии.

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