Московская компания оптимизировала процесс производства бытовой химии благодаря нацпроекту

Компания АО «106 ЭОМЗ», производитель точной механики и оптических приборов, с помощью инструментов нацпроекта «Производительность труда» оптимизировала одно из направлений деятельности — выпуск бытовой химии.
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