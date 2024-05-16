У мэра Сак есть вопрос к Тимуру Иванову

Он появился у главы крымского курортного города в связи с гибелью сакчанина в зоне проведения СВО. Комментируя гибель молодого человека Александр Овдиенко написал у себя в социальных сетях: «Хотелось бы, чтобы Тимур Иванов и Юрий Кузнецов просто посмотрели в глаза этому парню … Погиб в зоне СВО.