У мэра Сак есть вопрос к Тимуру Иванову

Он появился у главы крымского курортного города в связи с гибелью сакчанина в зоне проведения СВО. Комментируя гибель молодого человека Александр Овдиенко написал у себя в социальных сетях: «Хотелось бы, чтобы Тимур Иванов и Юрий Кузнецов просто посмотрели в глаза этому парню … Погиб в зоне СВО.
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