Стишки для малышей 2-3 года: короткие, смешные

Стишки для малышей 2–3 года помогают познакомить ребёнка с ритмом, звуками и простыми словами. В этом возрасте дети любят повторять окончания строк, подражать животным, хлопать в ладоши и изображать движения героев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым