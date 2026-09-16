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Стишки для малышей 2-3 года: короткие, смешные

Стишки для малышей 2-3 года: короткие, смешные

Стишки для малышей 2–3 года помогают познакомить ребёнка с ритмом, звуками и простыми словами. В этом возрасте дети любят повторять окончания строк, подражать животным, хлопать в ладоши и изображать движения героев.

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