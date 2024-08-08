СМИ: дипломаты призвали Байдена «еще сильнее надавить на Нетаньяху»

Политика как она есть

Президент США Джо Байден должен оказать на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху еще большее давление, чтобы реализовать прекращение огня в секторе Газа и достичь сделки по возвращению удерживаемых там израильских заложников.