Политика как он...
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Политика как она есть

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СМИ: дипломаты призвали Байдена «еще сильнее надавить на Нетаньяху»

СМИ: дипломаты призвали Байдена «еще сильнее надавить на Нетаньяху»

Президент США Джо Байден должен оказать на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху еще большее давление, чтобы реализовать прекращение огня в секторе Газа и достичь сделки по возвращению удерживаемых там израильских заложников.

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