Держателям премиальных розничных и бизнес-карт «Уралсиба» станет доступен Mir Pass

C 4 декабря 2023 года держателям розничных пакетов услуг «Premium Light», «Premium», «Private», «Прайвет», а также держателям премиальных бизнес-карт Mir Supreme Business доступ в бизнес-залы будет предоставляться в рамках сервиса Mir Pass.
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