Оставленного в мусорном контейнере младенца отдали на воспитание бабушке

Органы опеки определились с будущим мальчика, которого выбросила на помойку биологическая мать.Опека Центрального округа Новосибирска отдала мальчика, выброшенного в мусорный контейнер биологической матерью, его бабушке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии