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Непростой бюджет, крипта и уроки 90‑х: главные тезисы Московского финансового форума

Непростой бюджет, крипта и уроки 90‑х: главные тезисы Московского финансового форума

В целом 2026 год стал для российской финансовой системы переходным: в ней нет признаков структурного кризиса, но и предпосылок для стремительного роста пока не наблюдается.

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