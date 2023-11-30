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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин набрал очки в 9 домашних матчах подряд со старта сезона – лучший за 27 лет результат в «Рейнджерс»

Это лучший результат в «Рейнджерс» с сезона-1996/97, когда у Уэйна Гретцки была 10-матчевая результативная серия на своем льду с начала чемпионата НХЛ.

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