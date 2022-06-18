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Текущий контроль уровня физической подготовки сотрудников УВД Бобруйского горисполкома.

Текущий контроль уровня физической подготовки сотрудников УВД Бобруйского горисполкома.

16 июня 2022 г. в г. Бобруйске осуществлен текущий контроль уровня физической подготовки сотрудников УВД Бобруйского горисполкома за 1-ое полугодие 2022 г.

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