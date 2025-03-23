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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев проиграл третий матч подряд

Рублев проиграл третий матч подряд

Матч завершился со счетом 5:7, 4:6. Для Рублева это третье поражение подряд. После титула в Дохе он проиграл в первом круге в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами.

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