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Алекс Бальде: «Хочу остаться в «Барселоне» на много-много лет. Я в клубе с 7 лет»

Алекс Бальде: «Хочу остаться в «Барселоне» на много-много лет. Я в клубе с 7 лет»

Алекс Бальде заявил, что не намерен покидать «Барселону». «Барселона» провела встречу с моим агентом.

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