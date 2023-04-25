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ПО «Маяк» назначили генерального директора

ПО «Маяк» назначили генерального директора

После семимесячного перерыва структура «Росатома» получила нового гендиректора. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФГУП «ПО «Маяк», наблюдательный совет Росатома утвердил назначение Андрея Порошина генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк».

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