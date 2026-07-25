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Контрафронт

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Украина: По меньшей мере один человек получил ранения, а в торговом центре в Запорожье Запорожской...

Украина: По меньшей мере один человек получил ранения, а в торговом центре в Запорожье Запорожской области в ночное время по местному времени 24 июля вспыхнул пожар из-за российской забастовки; На месте работали экстренные службы.

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