Три населённых пункта подверглись атакам дронов в Белгородской области. Как пишет РБК, в селах Новостроевка-Первая и Петровка (вчера их тоже атаковали) один частный дом поврежден, еще один – сгорел, в селе Замостье выбиты окна в двух хозпостройках, пострадавших нет.
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