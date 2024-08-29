Три населённых пункта подверглись атакам дронов в Белгородской области. Как пишет РБК, в селах Новостроевка-Первая и Петровка (вчера их тоже атаковали) один частный дом поврежден, еще один – сгорел, в селе Замостье выбиты окна в двух хозпостройках, пострадавших нет.