Reuters: Макрон планирует провести телефонный разговор с Путиным 20 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в субботу, 19 февраля, провести телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а на следующий день — в воскресенье, 20 февраля, — переговорить с президентом России Владимиром Путиным.