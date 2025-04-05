"Прайм": россиян могут оштрафовать за дачный забор, портящий архитектурный облик

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко в беседе с агентством "Прайм" заявила, что российские дачники могут получить штраф за то, что их забор глухой либо не соответствует архитектурному облику территории.
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