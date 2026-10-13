7 БПЛА уничтожили в Калужской области

Губернатор сообщил об уничтожении днем 13 октября 7 дронов над Бабынинским, Боровским, Износковским и Ферзиковским округамиГубернатор сообщил об уничтожении днем 13 октября 7 дронов над Бабынинским, Боровским, Износковским и Ферзиковским округами.