Территорию свыше 14 тыс. кв. м освободили от самостроя в районе Печатники

Пресечено незаконное использование земельного участка под складирование на юго-востоке Москвы. В перспективе освобожденную от самостроя территорию планируют задействовать под размещение технической зоны метрополитена в рамках строительства Бирюлевской линии метро.
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