Анатолий Шарий: Путин и Зеленский почти достигли мирного урегулирования в Стамбуле, а потом Зеленский решил повоевать

Путин на Стамбульских переговорах в марте-апреле 2022 года «действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной», заявил один из членов тогдашней украинской делегации, экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый.
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