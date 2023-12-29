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Анатолий Шарий: Путин и Зеленский почти достигли мирного урегулирования в Стамбуле, а потом Зеленский решил повоевать

Анатолий Шарий: Путин и Зеленский почти достигли мирного урегулирования в Стамбуле, а потом Зеленский решил повоевать

Путин на Стамбульских переговорах в марте-апреле 2022 года «действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной», заявил один из членов тогдашней украинской делегации, экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый.

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