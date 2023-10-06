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Генерал ФСБ: «Вышка» переезжает на Запад, где хорошо и много платят

Генерал ФСБ: «Вышка» переезжает на Запад, где хорошо и много платят

Нужно ли учитывать политические взгляды деятелей науки при найме на работу в государственные вузы? Вера Жердева На фото: здание учебного корпуса НИУ-ВШЭ (Высшая школа экономики).

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Комментарии
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Надежда
В ВШЭ не должно быть продажной болотной либерастии, она не того учит наше будущее поколение!
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3 час.
Борис Виленский
А может Вышку к вышке? Неплохо бы и МГИМО почистить.
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2 час.
Лариса Шемисова
Автору как то невдомёк, что для технических наук это может и не надо ( хотя судя по опыту приходится иметь и с такими направлениями , например даже история развития имеет определённую направленность ), а вот при преподавании гуманитарных предметов политические взгляды имеют основополагающее значение.
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1 час.

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