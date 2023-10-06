Генерал ФСБ: «Вышка» переезжает на Запад, где хорошо и много платят

В ВШЭ не должно быть продажной болотной либерастии, она не того учит наше будущее поколение!

Лариса Шемисова

Автору как то невдомёк, что для технических наук это может и не надо ( хотя судя по опыту приходится иметь и с такими направлениями , например даже история развития имеет определённую направленность ), а вот при преподавании гуманитарных предметов политические взгляды имеют основополагающее значение.