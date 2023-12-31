Дилетант о политике Какая-то странная у меня предновогодняя неделя. Мне постоянно подносят какие-то сюрпризы! Сначала меня удивил Дмитрий Песков, который, занимая должность не просто важную, а принципиально важную, поскольку именно он отвечает на вопросы и озвучивает позицию первого лица государства, бросается в объятия своих странных друзей.
Простые аргументы для Татьяны Навки
Комментарии
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Михалыч
Нельзя рядом с Главнокомандующим иметь таких недоличностей. ВОН!
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1 час.
ВН
Валерий Николаевич
По сути всё верно. Вот только автор всерьёз думает, что Навка это прочитает и покраснеет? Она же вся в мужа, они же прекрасная иллюстрация поговорки про одну сатану!
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52 мин.
ИР
Ирина Рукина
Понятно, что Песков публичная фигура. Он вещает по обязанности, а почему его жена позволяет себе судить о вещах, которые вызывают ненависть у нормальных людей и вообще, почему она публично выступает на столь острые темы. Кстати о необходимости изучать украинский язык в России тоже она вещает. Ее пристрастия понятны, но они далеки от того, чем живет наш народ.
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32 мин.
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