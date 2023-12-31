Простые аргументы для Татьяны Навки

По сути всё верно. Вот только автор всерьёз думает, что Навка это прочитает и покраснеет? Она же вся в мужа, они же прекрасная иллюстрация поговорки про одну сатану!

ИР

Ирина Рукина

Понятно, что Песков публичная фигура. Он вещает по обязанности, а почему его жена позволяет себе судить о вещах, которые вызывают ненависть у нормальных людей и вообще, почему она публично выступает на столь острые темы. Кстати о необходимости изучать украинский язык в России тоже она вещает. Ее пристрастия понятны, но они далеки от того, чем живет наш народ.