В Самарской области в рамках акции «Внимание дети! Дорога в школу!» сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с родителями юных пешеходов

В рамках широкомасштабной профилактической акции «Внимание дети! Дорога в школу!» в первые дни сентября сотрудники Госавтоинспекции проводят с родителями школьников беседы, посвященные вопросам детской безопасности на дорогах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии