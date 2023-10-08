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39-летняя Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира в Чжэнчжоу

39-летняя Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира в Чжэнчжоу

Россиянка добыла путёвку в трёхчасовом поединке.Россиянка добыла путёвку в трёхчасовом поединке.Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира серии WTA-500 в Чжэнчжоу, матчи которого проходят на кортах с хардовым покрытием.

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