39-летняя Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира в Чжэнчжоу

Россиянка добыла путёвку в трёхчасовом поединке.Россиянка добыла путёвку в трёхчасовом поединке.Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира серии WTA-500 в Чжэнчжоу, матчи которого проходят на кортах с хардовым покрытием.